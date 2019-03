Getuigen gezocht van overval op pakketbezorger

Rond half 10 kwam de melding binnen dat een pakketbezorger van zijn bestelauto en mobiele telefoon was beroofd. De verdachte zou zijn weggereden in de richting van de Hoogvliet (Snijdelwijklaan). De bestelauto is later teruggevonden op de parkeerplaats achter de flat Dijkzicht in Boskoop.



Signalement verdachte

De politie is op zoek naar een licht getinte man met een lengte tussen de 1.70 en 1.80 meter. Hij zou volledig in het zwart gekleed zijn.



Iets gezien of gehoord?

Bent u getuige geweest van deze overval of heeft u zondagochtend iets gezien of gehoord in de buurt van de Dijkzicht in Boskoop? Neem dan contact met ons op via 0900-8844. Liever anoniem uw tip doorgeven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.