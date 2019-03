Automobilist na verkeersongeval overleden

De man reed zondag 10 maart omstreeks 21.00 uur met zijn auto over de Bredeweg in de richting van de N453. Bij het afslaan naar de Noordelijke Dwarsweg kwam de man met zijn auto in de sloot terecht. Omstanders zijn de sloot in geweest en hebben de man uit de auto gehaald en zijn direct de reanimatie gestart. Brandweer en politie namen daarna de reanimatie over. De man is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed.