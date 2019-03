Man lichtgewond bij schietincident Rotterdam

Rotterdam - Na een melding van een schietincident is de politie rond 18.00 uur een onderzoek gestart op de Oranjeboomstraat. Een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats raakte daarbij lichtgewond aan zijn been. Ondanks de inzet van speurhonden kon nog niet worden vastgesteld waar het incident precies heeft plaatsgevonden. Mensen die meer weten of zelfs camerabeelden hebben, worden gevraagd contact met ons op te nemen.