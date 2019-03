Politie zoekt overvallers restaurant Katendrechtse Lagendijk

Het was inmiddels half twee in de nacht toen het echtpaar hun restaurant afsloot. Bij het naar buitengaan kwamen er twee mannen op hen afrennen en probeerden hun tassen af te pakken. Bij de man lukte dat niet. De tas van de vrouw wisten ze wel te bemachtigen. De politie, die er snel was, startte meteen een onderzoek. Helaas nog zonder resultaat. Daarom hoopt de politie op getuigen die meer informatie hebben en misschien aan de hand van de signalementen de mannen (her)kennen.

Signalement daders

Een van de mannen is 1.80 meter en droeg een zwarte jas en broek. De andere man is iets kleiner, 1.60 meter en droeg ook louter zwarte kleding. Beiden hadden een capuchon op. Heeft u iets gezien of heeft u andere informatie over deze overval? Bel dan met 0900-8844 of als u liever anoniem blijft, met 0800-7000.