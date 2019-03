Twee tieners aangehouden voor overval op maaltijdbezorger

De bezorger ziet opeens dat twee jongens op een elektrische fiets voor hem stoppen op de Kromhout. Het slachtoffer wordt bedreigd met een mes en moet zijn geld en pizza’s afgeven. De twee overvallers gaan ervandoor richting de Noorderstraat. De politie die er snel bij was, zag een jongen op een elektrische fiets vanaf de Lijnbaan de Noorderstraat ingaan. Op de brug bij de Torenstraat konden agenten hem aanhouden. Na verhoor kwam een tweede verdachte in beeld. Hij is later aangehouden. De twee tieners, een 16-jarige jongen uit Sliedrecht en een 15-jarige jongen uit Zwijndrecht, zitten nog vast.