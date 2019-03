Wie overviel supermarkt Schiedam?

Het was iets voor vijven toen er een man volledig in het zwart gekleed de supermarkt binnenkwam. Hij rende op een medewerker af en trok een mes uit een blauwe plastic tas. Het mes raakte de medewerker in het gezicht. Vervolgens riep hij om de kassalade en om tabak. Ondertussen bedreigde hij nog een andere medewerker met het mes. Uiteindelijk ging hij er met de gevraagde spullen vandoor en rende richting het viaduct. Daar stapte hij bij iemand achterop de scooter en reed richting de Euroscoop bioscoop.

Informatie?

Heeft u de overvaller gezien of heeft u andere informatie? De jongen was ongeveer 1.75 meter lang, donkere huidskleur, zwarte wollen handschoenen, zwarte jas en trainingsbroek met een wit logo en ook zwarte gympen. Hij droeg zoals gezegd een zwarte bivakmuts en een zwarte helm. Hij sprak Nederlands zonder accent. (Her)kent u de man, bel dan met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u het tipformulier onderaan invullen.