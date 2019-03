Inbraak in kledingzaak, daders zonder buit door mistgenerator

Waalwijk - Afgelopen nacht is omstreeks 03.30 uur ingebroken in een kledingwinkel aan de Stationsstraat. De daders sloegen de ruit middels grof geweld in. Daarop ging in de winkel de mistgenerator af. Hierna zijn de drie daders vermoedelijk zonder buit snel vertrokken.