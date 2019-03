Verduisterde auto aan de kant gezet dankzij ANPR apparatuur

De politie kreeg omstreeks 08.30 uur een melding dat een Mercedes Nederland was binnenkomen en voorbij een ANPR paal was gereden. Het systeem gaf een ‘hit ‘ omdat een leasebedrijf op 6 maart 2019 aangifte had gedaan van verduistering. Het voertuig was op 1 oktober 2018 geleased maar er was daarna geen enkele maandelijkse termijn is betaald.