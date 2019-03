‘Alles om die overvaller te pakken!’

Door de politie werd een analyse gemaakt van de momenten dat de dader meestal toesloeg. Op basis van die analyse werd besloten om donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond tussen 18.00 en 22.00 uur in een groot deel van Eindhoven Noord te posten. Zo’n veertig tot vijftig agenten in burger, ondersteunt door een tiental BOA’s van de gemeente Eindhoven, surveilleerden in en rond supermarkten. Ook in de wijken werden mogelijke vluchtroutes in de gaten gehouden. Het doel van dit alles: de overvaller op heterdaad betrappen.