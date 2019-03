Getuigen gezocht van poging overval cafetaria

Rond 21.15 uur kwam een onbekende man een cafetaria binnen en wilde geld uit kassa hebben. Dit is niet gelukt en hij ging er zonder buit vandoor. De verdachte is vermoedelijk gevlucht op een witte fiets. Agenten hebben in de omgeving uitgekeken en er is via Burgernet een oproep gedaan voor getuigen. Het signalement van de verdachte betreft: een getinte man, die een capuchon en sjaal droeg. Daarnaast had hij een gele tas bij zich.