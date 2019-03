Inbreker mishandelt bewoner studentenhuis

Het slachtoffer werd mishandeld met een vuurwapen of iets wat daarop leek. Bij de mishandeling raakte het slachtoffer lichtgewond, hij moest behandeld worden aan zijn verwondingen. We zijn meteen een onderzoek gestart naar de inbreker. Het gaat om een man van ongeveer 30 jaar oud. Hij is lichtgetint en ongeveer 1.85m lang. Bij zijn vlucht had hij een korte donkere gewatteerde jas aan. Heeft u wat gezien dat hiermee te maken kan hebben? Bel dan de politie vandaag nog via 0900-8844.

(AC)