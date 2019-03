Politie zoekt getuigen van gewapende overval

Omstreeks 1.00 uur kwam de melding van de overval binnen bij de politie. Een medewerkster van het casino was bij de ingang door een onbekende man met een wapen bedreigd. Wat hij wilde bleef onduidelijk en vrij snel ging hij er op een fiets vandoor de Boerendanserdijk op richting Berkum.

Direct gingen meerdere surveillerende agenten ter plaatse, maar de overvaller was niet meer aanwezig. De politie is een onderzoek gestart.

Signalement

Er is een beperkt signalement van de dader bekend. Hij had een capuchon op en had zijn gezicht bedekt. Het gaat om een man met een zwarte jas en een zwarte tas. Hij droeg een gestreepte sjaal.

Getuigenoproep

Heeft u informatie de kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via onderstaand tipformulier. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

2019108803 FB