Zware mishandeling bij woninginbraak Schoonhoven in Team West

Brandstichting auto Bussumsestraat Den Haag

In de oudejaarsnacht van 2018 ging een geparkeerde auto op de Bussumsestraat ter hoogte van de Weesperstraat in vlammen op. Enkele andere auto’s raakten hierdoor beschadigd. De recherche is op zoek naar de verdachte(n).

Drie straatroven in Leiden en Oegstgeest

Op 8 en 10 december 2018 werden bij straatroven aan de Plesmanlaan in Leiden en aan de Narcissenlaan en de Aert van Neslaan in Oegstgeest vier vrouwen beroofd van o.a. hun portemonnees. Inmiddels is er een verdachte aangehouden, van de andere verdachte worden camerabeelden getoond.

Vervolgonderzoek moord op Karel Pronk in Delft

In de uitzending van Team West en Opsporing Verzocht wordt vanavond nieuwe informatie gedeeld in deze zaak. Het onderzoeksteam is nog steeds op zoek naar de vermoedelijke dader Errol Janssen, ook wel bekend als Mick van der Laan.

Op dinsdag 12 maart zoekt het landelijk team onderwaterzoekingen in Delft aan de Hendrick de Keyserweg naar een moordwapen.

