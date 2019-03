Jonge Rozenburgers aangehouden voor gewelddadige berovingen

De recherche houdt er rekening mee dat de beroving van 15 februari niet de eerste was in deze serie en mogelijk zijn er in de tussenliggende periode meer slachtoffers gemaakt. We hopen dat eventuele slachtoffers de daders daarmee niet laten wegkomen en zich alsnog willen melden. Met de informatie zal discreet worden omgegaan. Neem contact op via onderstaand tipformulier of bel 0900-8844 en vraag naar het RTO. U kunt ook contact opnemen met Roze in Blauw, rozeinblauw.rotterdam@politie.nl of 088-1691234.