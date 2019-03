Agenten schieten bedreiger neer

De politie is op zoek naar getuigen van het gebeuren. Mensen die de (mogelijk verwarde) man eerder hebben zien lopen, of die door hem benaderd zijn, worden verzocht zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).

Omdat er geschoten is door de agenten is de rijksrecherche in kennis gesteld van het incident. Zij gaan onderzoek doen of de politie gerechtigd was het vuurwapen te gebruiken. Ook wordt het incident zelf onderzocht door rechercheurs.