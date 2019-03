Aanhoudingen in onderzoek naar overvallen

Na deze aanhouding raakte het onderzoek in een stroomversnelling. We hadden al langer het beeld dat leden van een groep, in wisselende samenstelling, een aantal overvallen hadden gepleegd. De recherche kreeg zicht op de vandaag aangehouden Helmonders, waarvan we denken dat zij deel uitmaken van die groep. We hoorden een groot aantal betrokkenen en getuigen en vergeleken van alle zaken de beschikbare bewakingsbeelden. Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten namen we een jas in beslag, soortgelijk aan een jas die op bepaalde beelden te zien was.