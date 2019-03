Inval in woning in drugsonderzoek

Uit onderzoek en op basis van bij ons binnen gekomen informatie hadden we aanwijzingen dat er op dit adres mogelijk verdovende middelen te vinden zouden zijn. Het vermoeden was dat vanuit deze woning drugs werd verhandeld. In de woning troffen we twee verdachten aan, die zijn aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de handel in drugs. Ze zitten vast voor verder onderzoek. Bij de doorzoeking werd ook een drugshond ingezet. Alle spullen werden in beslag genomen.