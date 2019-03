Politie onderzoekt overval op woning

Rond dat tijdstip wisten vier of vijf personen de woning in te komen waarvan 1 een wapen bij zich zou hebben gehad. De personen doorzochten de woning, maar gingen er zonder buit vandoor. De 24-jarige bewoonster bleef ongedeerd maar was natuurlijk wel enorm geschrokken, zeker omdat er twee kinderen in het huis aanwezig waren.

Na korte tijd belde ze de politie die direct een onderzoek startte. De politie heeft slachtofferzorg aangeboden.