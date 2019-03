Overvaller op heterdaad aangehouden

Rond 22.00 uur kwamen er meerdere meldingen binnen dat er een overval gaande was. De verdachte had het personeel met een mes bedreigd. Nadat hij wat spullen en geld buit had gemaakt, ging hij er met een auto vandoor. Omdat getuigen het kenteken hadden doorgegeven van de vluchtauto, konden agenten gericht zoeken in de omgeving. De auto werd al snel achterhaald. De overvaller probeerde nog rijdend weg te komen, maar door snel optreden van de agenten kon hij gelijk worden ingerekend. In het voertuig werden spullen gevonden die mogelijk bij de overval gebruikt zijn. De verdachte zit vast en de recherche doet onderzoek.