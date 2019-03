Automobilist rijdt door na veroorzaken aanrijding

Een bestuurder van een BMW reed met hoge snelheid over deze weg. Hij dook naar rechts tussen een rij auto’s die hier reed door zijn hoge snelheid tegen de achterkant van de auto voor hem. De auto van de 70-jarige vrouw spinde door de klap en kwam tegen een boom terecht. Zij zat bekneld in haar voertuig en moest hier door de brandweer uit worden gehaald. De 70-jarige vrouw werd overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de BMW reed door na de aanrijding. De auto werd even later leeg aangetroffen op de Gording. Er wordt onderzoek gedaan naar wie de bestuurder is geweest van het voertuig.

Heeft u informatie over dit ongeval en heeft u nog geen contact gehad met de politie? Bel dan met 0900-8844 (lokaal tarief).

2019039937