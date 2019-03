Bedrijfspand aan de Maalderij beschoten, politie zoekt getuigen

De politie kreeg omstreeks 21.30 uur de melding dat er meerdere knallen waren gehoord bij het pand, mogelijk was er geschoten. De personen die in het pand aanwezig waren bleven ongedeerd. Agenten hebben direct een onderzoek ingesteld waarbij ook met speurhonden naar sporen werd gezocht. Er werden hulzen aangetroffen. De recherche in Gouda doet verder onderzoek en verzoekt getuigen zich te melden via 0900 – 8844.