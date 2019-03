Getuigen overval Lidl Dordrecht gezocht

Dit is een stockfoto



Op het moment van de overval was de supermarkt net een half uur open. Een man bedreigde het winkelpersoneel bij de kassa’s met een schroevendraaier en vermoedelijk ook met een vuurwapen. Met de schroevendraaier wrikte hij een aantal kassalades open en griste een paar honderd euro mee. Vervolgens vluchtte hij op de fiets in de richting van de naastgelegen woonwijk, richting het Boris Pasternak-erf en omliggende straten.

In de omgeving heeft de politie met meerdere eenheden uitgebreid gezocht. Hier kwam ook een politiehelikopter aan te pas en via Burgernet is de hulp van het publiek ingeroepen. Dit heeft nog niet geleid tot het vinden van de verdachte. De recherche onderzoekt de zaak.