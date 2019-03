Politie onderzoekt overval pizzakoerier Rotterdam-Zuid

De koerier, werd tegen zeven uur door twee nog onbekende jonge jongens met een keukenmes bedreigd. Ze gingen er vandoor met zijn portemonnee met daarin €70,-. Het slachtoffer raakte niet gewond. De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen bij het onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.