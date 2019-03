Agenten handen vol aan eenvoudige aanrijding

De politiemeldkamer kreeg rond 20.45 uur een melding dat een auto tegen een lantaarnpaal was gereden. Agenten gingen poolshoogte nemen en zagen dat de lantaarnpaal was geknakt en dat een Belgische auto beschadigd was. De bestuurder, een 19-jarige man, had vermoedelijk teveel alcohol gedronken. Hij werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor een ademanalyse. De uitslag was 575 ug/l. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. De auto werd door een bergingsbedrijf weggetakeld.