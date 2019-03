Aanhoudingen tijdens drugsactie dankzij meldingen getuigen

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Bij de bestrijding van drugsoverlast, in welke vorm dan ook, is uw melding van groot belang. Bel de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06-12207006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. Wilt u drugsoverlast in Zeeuws-Vlaanderen melden? Dan kunt u ook de drugsoverlastlijn bellen via het gratis (en eventueel anonieme) telefoonnummer 0800 - 0225085.