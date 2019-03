Vluchtende winkeldief slaat beveiligster in het gezicht

Op de Fellenoordstraat greep de beveiligster de vluchtende winkeldief vast. Hij probeerde zich hierop los te trekken en sloeg haar in het gezicht. Ondertussen arriveerde de politie en hield de man aan. Hij is overgebracht naar het politiebureau en zit vast voor verder onderzoek. Er werden bij hem verschillende kledingstukken aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De kleding is in beslag genomen. De beveiligster hield aan het incident een pijnlijk gezicht over.