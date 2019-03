Zwaar beschadigde auto rijdt politie met vonkenregen voorbij

Kaatsheuvel/Tilburg - De politie zocht afgelopen nacht naar een auto die was weggereden bij een verkeersongeval op de Midden-Brabantweg in Kaatsheuvel. Toen de agenten richting het ongeval reden, kwam een zwaar beschadigde auto hen op diezelfde weg met een vonkenregen voorbij rijden. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden.