Getuigen gewapende overval gezocht

De overval op de supermarkt gebeurde vrijdagavond rond 20.30 uur. Een onbekende man bedreigde een medewerkster met een vuurwapen of iets dat daarop leek. Hij wilde geld. Nadat hij geld uit de kassa te pakken kreeg, vluchtte hij met de buit.



Iets gezien?

De dader is tussen de 25 en 30 jaar oud, ongeveer 1.75 meter lang en hij droeg een zwarte jas. Zijn gezicht was bedekt toen hij de winkel in kwam. We hebben dezelfde avond in de omgeving gezocht naar de dader maar niemand aangetroffen. Wij doen buurtonderzoek en kijken of er in de omgeving bewakingscamera’s hangen met beelden die kunnen helpen bij het onderzoek. Heb jij iets gezien of gehoord dat met deze overval te maken heeft of heb je misschien bewakingsbeelden of foto’s? Laat het ons weten en bel 0900-8844. Online tippen kan via onderstaand tipformulier.



Extra alert

Rond sluitingstijden van winkels is de politie extra alert op verdachte personen en situaties. Ben samen met ons alert. Bij deze een oproep aan iedereen om de politie te bellen zodra je iets niet vertrouwt. We rijden liever een keer te veel dan te weinig. Preventietips en meer informatie over overvallen vind je op www.pollitie.nl