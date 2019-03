Onderzoek naar verdovende middelen Amerikalaan

Na de brand deed de recherche onderzoek in de woning. Daar troffen zij een partij verdovende middelen aan. Het onderzoek in de woning werd zondagochtend 3 maart weer hervat. Het pand en de aangetroffen drugs werden tot die tijd bewaakt door politieagenten met extra bewapening. Het onderzoek in de woning is afgerond. De aangetroffen drugs zijn in beslag genomen.

De recherche zet het onderzoek voort en roept getuigen, of mensen die meer weten, op om hun informatie met hen te delen. Mogelijk dat mensen verdachte personen of voertuigen hebben gezien die gelinkt kunnen worden aan het onderzoek.