Automobilist dubbel onder invloed vertrekt na eenzijdig ongeval

De politie stelde een onderzoek in naar de identiteit van de bestuurder. In een woning in Heinkenszand troffen agenten deze aan. Uit een ademtest bleek dat de man (26) uit Ovezande vermoedelijk teveel alcohol had gedronken. Bij hem werd ook een speekseltest uitgevoerd. Deze testte positief op THC en Amfetamine. De man werd voor verder onderzoek naar het politiebureau gebracht. Een GGD-arts nam een bloedproef af, deze is voor onderzoek naar het Nederlands Forensisch Instituut gestuurd. De uitslagen zijn over ongeveer twee weken bekend. Het rijbewijs van de automobilist werd ingevorderd. Hij wordt later nog verhoord voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.