Op het moment van de overval, stond de eigenaresse in de zaak. Een man met gezicht bedekkende kleding kwam de snackbar binnen en liep direct in de richting van de kassa waar de eigenaresse ook stond. De overvaller bedreigde de vrouw en deed een greep in de kassa. Kort daarna verliet de man de zaak en sloeg rechtsaf de Middeweg op. De overvaller werd niet meer aangetroffen. Het slachtoffer kon haar belager als volgt omschrijven;

-Blanke man

-Tussen de 16 en 20 jaar

-Tussen de 1,70 en 1,75 meter

-Zwarte pet

-Zwarte jas of vest met rits

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u informatie over deze overval? Heeft u vlak voor of na de overval misschien iets gezien of gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Geef uw informatie dan door via het telefoonnummer 0900-8844. Dit kan ook via Meld Misdaad Anoniem (M.) 0800-7000.

2019040605