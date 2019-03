Beelden verdachten van oplichting in Opsporing Verzocht

Een bedrijf uit Balk (Friesland) bleek in augustus 2018 na ontvangst van een phishing sms een paar duizend euro te missen. Een medewerker van het bedrijf ontving een sms van de bank dat zijn reader gekoppeld moest worden aan zijn mobiele telefoon. Nadat hij op de bijgevoegde link klikte kwam hij terecht op een scherm dat als twee druppels water leek op een echte bankinlog. Na het inloggen kreeg hij de melding dat de koppeling gelukt was. Kort daarop bleek dat er een paar duizend euro van de rekening was afgeschreven. Dat geld was overschreven naar een rekening van een zogenaamde geldezel. Dit is een term voor mensen die door criminelen geronseld worden om hun rekening en betaalpas afstaan.

Van de bankrekening waar het geld op werd gestort werden later meerdere keren geld opgenomen bij geldautomaten in casino’s in Halfweg en Lelystad. De beelden van de verdachten die het geld pinnen van de betreffende rekening worden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. Diezelfde avond staat om 20.30 uur ook het beeldmateriaal op onze site.