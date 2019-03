Politie onderzoekt brandstichting winkel

Iets voor zessen, op vrijdagochtend, kreeg de politie een melding over de brand in de winkel. Agenten gingen snel naar de betreffende winkel en zagen dat dat er brand woedde binnen in het pand. Er werd direct besloten dat de woningen boven de winkel ontruimd moesten worden.

Onderzoek wijst uit dat er sprake is van brandstichting. Een getuige heeft eerder in de nacht, rond 4.00 uur, glasgerinkel gehoord in de buurt van de winkel. De politie is op zoek naar meer mensen die deze nacht iets bijzonders hebben gezien of gehoord in de buurt van het Makadocenter. Getuigen kunnen zich melden via onderstaand tipformulier of via 0800-6070.