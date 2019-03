Toezichthouder met opzet aangereden door jongens op scooter

De aanrijding vond zaterdagmiddag 2 maart plaats, iets na 16.15 uur aan de Baden-Powellweg in Utrecht. Van tientallen meters afstand zag de toezichthouder de jongens op de scooter rijden over het fietspad. De toezichthouder besloot het fietspad daarop te blokkeren met zijn fiets. De jongens op de scooter probeerden eerst uit te wijken maar toen dat niet lukte reden ze op de toezichthouder in. Na de aanrijding kwamen de jongens ten val. Toch lukte het ze om er daarna vandoor te gaan.

De politie is op zoek naar mensen die de aanrijding hebben zien gebeuren of die weten we de betreffende jongens zijn. Opvallend is dat de jongens reden op een scooter met een bezorgbox van Thuisbezorgd.nl Mogelijk heeft iemand gezien dat de scooter na zaterdag beschadigd is geraakt. De bestuurder van de scooter is een jongen van ongeveer 17 jaar. Hij droeg een helm met een oranje M er op. Ook droeg hij een crèmekleurige driekwart jas.

Tips kunnen gemeld worden via onderstaand tipformulier of via 0800-6070.