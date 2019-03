Politie zoekt automobilist in verband met verdachte situatie

De politie kreeg in de nacht zaterdag op zondag de melding dat een vrouw van haar fiets was gevallen, nadat een man haar rond 03.00 uur uit het niets had benaderd op het bruggetje op de Weel. Wat de man precies van plan was, is vooralsnog onbekend. Omdat er een kleine witte auto kwam aanrijden, mogelijk van het merk Peugeot, fietste de man snel weg.

De politie is op zoek naar de bestuurder van deze witte auto. Deze bestuurder kan een belangrijke getuige zijn en hij of zij reed de fietsster die nacht voorbij en reed verder de brug op de Weel over.

Bent u die bestuurder? Neemt u dan s.v.p. contact op met de politie in Hoorn via het telefoonnummer 0900-8844.

2019040775