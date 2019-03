Getuigenoproep taxichauffeur gezocht na straatroof Lindengracht

De recherche wil graag spreken met getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van de straatroof, specifiek de chauffeur van een witte taxi die geparkeerd stond in de Lindengracht en de straatroof van dichtbij heeft gezien. Ook andere getuigen die zondagochtend rond 5.45 uur een man hard hebben zien wegrennen in de omgeving van de Lindengracht of de Willemsstraat worden verzocht contact op te nemen met de politie. Dat geldt ook voor mensen die wellicht beelden hebben waarop mogelijk de straatrover is vastgelegd. Neem daarvoor contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier, waar u ook direct beelden kunt uploaden.