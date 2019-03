Getuigen gezocht van straatroof

Rond 20.45 uur fietste het slachtoffer op het Meester Beerninkplantsoen toen hij werd tegengehouden door twee onbekende mannen. Zij dreigden de pizzabezorger met een steekwapen en beroofden hem van een geldbedrag. De twee verdachten liepen vervolgens weg in de richting van de Florence Nightingalestraat. Sindsdien ontbreekt van hen elk spoor. Het slachtoffer deed aangifte.



Signalement verdachten



Man 1

Donkert getinte huidskleur

18 à 20 jaar oud.

Hij droeg een zwarte jas, een zwarte broek en had een donkere pet op



Man 2

Licht getinte huidskleur

18 à 20 jaar oud.

Hij droeg een grijs vest



Getuigen gezocht

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving van het Meester Beerninkplantsoen? Bel dan met de recherche via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.