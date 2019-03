Agenten houden scootercontrole na klachten bewoners

De controle richtte zich met name op asociaal rijgedrag; over de stoep en te hard rijden voerden de boventoon. Afgelopen vrijdag van 15.30 tot 19.00 uur werd de controle uitgevoerd vanaf het Van Alkemadehof. Zeven scooters reden te hard, de hoogst gemeten snelheid was 80 km/ uur bij een toegestane snelheid van 45 km/ uur. Vier mensen reden vrolijk rond zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs. Eén voertuig bleek niet verzekerd, twee bestuurders negeerden een stopteken: één voor door rood rijden en één voor het rijden op de stoep. Allebei werden ze alsnog gepakt en bekeurd.

Een bestuurder maakte het zo bont qua rijstijl dat hij is aangemeld om een rijvaardigheidscursus te volgen bij het CBR. Een andere scooter werd in beslag genomen, omdat er was geknoeid met het chassisnummer. Mogelijk is het voertuig door een misdrijf verkregen, dit wordt onderzocht. Agenten hielden deze verkeerscontrole omdat er veel bewoners uit Crooswijk en het Oude Noorden klachten hadden over het asociale rijgedrag. Dit was de eerste controle, maar zeker niet de laatste.