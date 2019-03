Politie vindt bijzondere hennepkwekerij

Foto politie

De politie had informatie binengekregen dat er bij de woning aan de Wipmolen een kwekerij in bedrijf was en dat bleek te kloppen. De kwekerij met een kleine 200 planten bleek in een kelder onder een tuin te zijn ondergebracht. Kennelijk had de bewoner de kelder zelf gegraven. In de woning werd ook een vuurwapen gevonden en in beslaggenomen. Ook twee auto's werden in beslaggenomen. De drie verdachten zijn na verhoor heengezonden en de politie zet het onderzoek voort.



