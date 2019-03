Verdachte bedreiging met vuurwapen meldt zich

De politie kreeg zaterdagmiddag jl. rond 14.00 uur een melding van een bedreiging met een vuurwapen in de buurt van het Zonneplein. Het politieonderzoek leidde naar een appartementencomplex op de kruising van het Bolwerk-Zuid met de Boxhornstraat, waar de politie later op de middag arriveerde en de omgeving afzette in afwachting van een arrestatieteam. Rond 18.00 uur werd door dit interventieteam in het gebouw naar de man gezocht. Dit team werd ingezet omdat mogelijk sprake was van een vuurwapengevaarlijke situatie. Er werd niemand aangetroffen, ook werd geen wapen gevonden. Rond 19.00 uur vertrok de politie.