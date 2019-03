Politiehond Aras vindt gevluchte verdachte bedreiging in de struiken

Diverse agenten gingen ter plaatse. De verdachte, die volgens een getuige aan het ‘doordraaien’ was, zou een brandgang ingelopen zijn. Twee politiemensen zijn met hun diensthonden (Tygo en Aras) ter plaatse gekomen om de verdachte te zoeken. Aras pakte snel een geurspoor op waarna de aangelijnde hond zijn ‘baasje’ leidde naar een grasveld met daaraan dichtbegroeide struiken. Daar beet de hond de verdachte die zich daar verstopt had in het linker onderbeen. Hij werd aangehouden en voor de bijtwond behandeld in het St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Hierna werd hij ingesloten. De hamer werd in de voortuin van een woning aangetroffen.