Onderzoek naar overlijden 22-jarige jongen afgerond

De verklaringen van getuigen die zich naar aanleiding van de laatste oproep gemeld hebben, bevestigen dat er geen aanwijzingen zijn die duiden op een misdrijf. Alle onderzoekssporen zijn onderzocht en versterken het beeld dat er 3 februari sprake is geweest van een noodlottig ongeval.



Daarmee komt de politie in een afrondende fase van het onderzoek terecht. De familie van de 22-jarige jongen is hierover in kennis gesteld. Uit piëteit voor de familie zal de politie geen verdere mededelingen doen in deze zaak.