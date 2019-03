Getuigen gezocht van ontploffing auto

Door de Forensische Opsporing werd onderzoek verricht naar de oorzaak van de explosie.

Iets gezien?

Heeft u iets gezien wat verband houdt met de explosie of heeft u iemand gezien in de buurt van de auto dan horen wij dat graag. Ook andere informatie is van harte welkom. Beschikt u over camerabeelden dan vragen wij u deze te bekijken of er iets op staat wat met de ontploffing van de auto te maken kan hebben. U kunt ons bereiken op 0900-8844. Wilt u anoniem iets melden dan kan dat op telefoonnummer 0800-7000.

