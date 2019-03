Ontsnapte gevangene Shahin Gheiybe in Opsporing Verzocht

Gheiybe wist 6 oktober 2011 met een smoes te ontsnappen. Hij moet nog een celstraf uitzitten van bijna 11 jaar, maar ieder spoor naar hem ontbreekt. Hij zat vast voor een dubbele poging tot moord en heling en was hiervoor veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar. Op de dag van zijn ontsnapping had hij pas twee jaar uitgezeten.



Overige zaken

Naast de ontsnapte gevangene besteedt Opsporing Verzocht onder andere ook aandacht aan een recente plofkraak in Amsterdam. Hieronder een overzicht van de andere onderwerpen die aan bod komen in de uitzending.

- Wassenaar: diefstal bankpas en geldopname

- Enschede: woningoverval op alleenwonende man

- Amsterdam: gewapende overval op snackbar

- Rotterdam: bankpasfraude na babbeltruc

- Didam: Welkoop overvallen

- Balk: bankpasfraude middels phishing

- Hilvarenbeek: gewelddadige woningoverval

Ook wordt er een terugkoppeling gegeven op de zaken uit de vorige uitzending.



Uitzending

Opsporing Verzocht is 5 maart van 20.35 uur tot 21.20 uur te zien op NPO 1. Op woensdag 6 maart is de herhaling op NPO 2, om 12.00 uur.