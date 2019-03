In Bureau GLD: 91-jarige vrouw bestolen van pinpas

Deze drie vrouwen nemen in Wijchen en ook in Oss met de pas van de hoogbejaarde dame geld op. Wie herkent deze vrouwen? (2018569492) Neem dan contact op met de politie via het tipformulier, via 0800 - 6070 of Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.

In de uitzending van Bureau GLD op 6 maart tonen we ook beelden van andere verdachten, in de volgende zaken.

Gorssel - Vrouwen pinnen met gestolen pas bejaarde dame

Een 88-jarige vrouw doet op maandag 12 november 2018 rond 16.30 uur boodschappen bij een drogist aan de Hoofdstraat in Gorssel (gemeente Lochem). Vlakbij de bejaarde vrouw houden zich twee vrouwen op die haar portemonnee weten te stelen. Ook weten ze op slinkse wijze achter haar pincode te komen. Bij een pinautomaat aan de Smedenstraat in Deventer nemen ze geld van de rekening van het slachtoffer op. De vrouwen zijn zowel bij de drogist als de pinautomaat op beelden vastgelegd. Wie herkent hen? 2018512902

Heerde – Inbraak bij paviljoen

Op zaterdag 1 december 2018 breekt rond 7.30 uur een onbekende man in bij een paviljoen aan de Kromme Allee in Heerde. De man is vastgelegd door de beveiligingscamera. Wie herkent deze persoon of heeft iets gezien van deze inbraak? 2018541701

Hattem/Oldenzaal – Fraude met spaarzegelboekjes supermarkt

Op donderdagmiddag 10 januari 2019 leveren twee mannen bij een supermarkt aan de Vechtstraat in Hattem vervalste zegelboekjes in bij de kassa. Eén van hen rekent eerst zijn boodschappen ermee af en krijgt vervolgens het resterende bedrag van de waarde van het boekje uitbetaald. Het blijkt echter om valse zegeltjes te gaan. Eén van deze mannen wordt ook verdacht van dezelfde fraude bij filialen van deze supermarkt in Oldenzaal. Wie herkent deze mannen, of wie kan iets vertellen over deze fraude? 2019023133

Camerabeelden op Gezocht & Vermist

Op de site van www.politie.nl/gezochtenvermist/bureaugld kun je vanaf 6 maart 2019, 17:20 uur, de beelden van de verdachten van bovenstaande zaken bekijken. En uiterlijk om 19:30 uur ook alle bewegende beelden. Hiervoor kun je op die site op de betreffende opsporingszaak klikken.