Doelgroepenteam Centrum 156 aanhoudingen in twee maanden

Het doelgroepenteam, in de volksmond ook wel ‘zakkenrollersteam’ genoemd, zijn politieagenten die in burgerkleding werken en zich voornamelijk richten op straatcriminaliteit in de binnenstad. Doordat deze agenten onopvallend opereren, verrichten zij veel heterdaad aanhoudingen. Leden van het doelgroepenteam hebben een sterk oog voor opvallend of afwijkend gedrag, bijvoorbeeld het zogenaamde ‘zoekgedrag’ van zakkenrollers, dieven van waardevolle spullen bij bezoekers van horecagelegenheden en hotels en criminelen die middels de zogenaamde ‘voetbaltruc’ slachtoffers willen beroven van een horloge.