Gedupeerden van oplichting gezocht

De verdachte komt in beeld bij de recherche tijdens een ander groot Amsterdams onderzoek uit 2016. Hij wordt in dit onderzoek gehoord als getuige, maar er komen dusdanig ernstige vermoedens van oplichting aan het licht, dat besloten wordt om nader onderzoek te verrichten. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de verdachte op allerlei manieren vrouwen uit heel het land benadert. Hij doet dat met verschillende namen en aliassen zoals Nourdin, Nordin, Fouad, Marouane, Brahim, Bouka, Chakir, Taoufik en Said. Zijn slachtoffers komen uit verschillende milieus, maar zij hebben hun Marokkaanse achtergrond gemeen. Ook de verdachte heeft een Marokkaanse achtergrond.

Sluwe werkwijze

De verdachte bouwt een vertrouwensband op met de vrouwen die hij benadert en hij wil graag trouwen. Hij doet zich voor als serieuze huwelijkskandidaat en zegt toe te zijn aan een leven met ‘huisje, boompje, beestje’. In sommige gevallen vindt er ook contact plaats met de schoonfamilie over de verloving. Daarnaast wekt hij de indruk een geslaagd zakenman te zijn. Er worden plannen gemaakt om op vrij korte termijn te verloven. Voor de slachtoffers lijkt geen vuiltje aan de lucht, ook niet op het moment dat hij tijdelijk een geldbedrag wil lenen om bijvoorbeeld iets voor het aanstaande verlovingsfeest te regelen of omdat hij zogenaamd iets moet regelen voor zijn bedrijf en hij even niet bij zijn geld kan. Hierna verdwijnt hij van het toneel en de vrouwen krijgen het uitgeleende geldbedrag niet terug. Vermoed wordt dat de verdachte op deze manier vele tienduizenden euro’s heeft buitgemaakt. De recherche doet onderzoek om te kijken of de financiële schade verhaald kan worden.

Oproep aan mogelijke slachtoffers

Naast het feit dat meerdere vrouwen het slachtoffer zijn geworden van oplichting, vindt de recherche het bijzonder kwalijk dat de verdachte het vertrouwen van de slachtoffers diep geschaad heeft. Meerdere vrouwen hebben inmiddels aangifte gedaan, maar op basis van het onderzoek vermoedt de recherche dat er door het hele land veel meer gedupeerden zijn, die zich mogelijk vanwege schaamte of angst niet bij de politie hebben gemeld. De recherche doet een dringend beroep aan mogelijke gedupeerden om alsnog contact op te nemen. Rechercheurs willen benadrukken dat wanneer slachtoffers contact opnemen met de politie, er de ruimte is om eerst een vertrouwelijk gesprek te voeren. Bent u mogelijk het slachtoffer geworden van deze verdachte of kent u iemand uit uw omgeving waarbij dit misschien het geval is? Neem dan contact op via 0800-6070. Het is daarnaast ook mogelijk om informatie door te geven via het onderstaande tipformulier of door een mailtje te sturen naar: lemgo.amsterdam@politie.nl

Video’s in twee talen

In de hoop om met mogelijke slachtoffers en hun omgeving in contact te komen heeft de politie een video in het Nederlands en Marokkaanse opgenomen. Op deze manier worden ook mensen bereikt die de Nederlandse taal mogelijk niet machtig zijn, maar die wellicht wel informatie hebben over de verdachte. De video's zijn hieronder te zien.