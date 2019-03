Verdachten overvallen Amsterdam-Noord aangehouden

De recherche deed onderzoek naar de drie overvallen omdat het vermoeden bestand dat er een mogelijk verband was tussen de zaken. De eerste overval vond plaats op 12 oktober 2018, op een slijterij aan het Buikslotermeerplein. Op die vrijdagochtend komt een man met een hakmes rond 09.15 uur de winkel binnen. Onder bedreiging van het hakmes weet de overvaller een klein geldbedrag buit te maken. Op woensdag 31 oktober wordt een avondwinkel aan de Waddenweg overvallen. Hier wordt eenzelfde soort hakmes gezien. De overvaller eist geld uit de kassalade en gaat er daarna vandoor. Dezelfde avondwinkel is in de nacht van 5 op 6 november 2018 rond 01.00 uur wederom het doelwit. Dit keer komen twee mannen de winkel binnen. De overvallers hebben slagersmessen bij zich en zij verwonden hiermee de eigenaar en zijn vrouw. De eigenaar raakt gewond aan zijn lies en bovenbeen. Zijn vrouw loopt verwondingen op in haar borst, arm en gezicht.

In de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht, Bureau 020 en Bureau NH is uitgebreid aandacht besteed aan de overvallen. Dankzij tips van kijkers en intensief recherchewerk zijn er op dinsdag 5 maart twee verdachten aangehouden. De twee mannen zitten in alle beperking, wat betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Om die reden is de politie op dit moment terughoudend met het verstrekken van verdere informatie.