Grote actie tegen spookbewoning

Den Haag - In een groot onderzoek naar spookbewoning hebben de politie-eenheid Den Haag en het OM Den Haag dinsdagmorgen 5 maart in alle vroegte doorzoekingen gedaan in ruim dertig woningen in met name de wijk Ypenburg. Bij deze actie zijn drie personen aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen. De actie is nog in volle gang.