Overval juwelier Leidschendam vanavond in Team West

Overval supermarkt Valkenboslaan (herhaling) | Den Haag

Twee ‘klanten’, een man en een vrouw, bedreigden de medewerkster van de Quick-E op vrijdagmiddag 14 december met een vuurwapen en eisten geld. Toen dat niet snel genoeg ging, trok de vrouw het slachtoffer hardhandig naar de kassa en duwde haar hierna tegen de grond. Ze gingen er met geld uit de kassa vandoor. De twee zijn te zien op camerabeelden die al eerder in Team West werden getoond. De uitzending leverde een tip op, maar de recherche hoopt met een herhaling op meer aanwijzingen richting de verdachten.

Herkenning gevraagd inbrekersbuit | Wassenaar | Den Haag | Noordwijk | Bloemendaal

Bij de aanhouding van een woninginbreker is een hoeveelheid sieraden en buitenlands geld aangetroffen. Tot nu toe wordt de man verdacht van vier woninginbraken en is er bekend dat hij in villawijken in Wassenaar, Den Haag, Noordwijk en Bloemendaal is geweest. Diverse goederen worden getoond.

Babbeltruc met pinpasdiefstal | Wassenaar

Tijdens het pinnen leidt een man het hoogbejaarde slachtoffer af, waardoor ze niet doorheeft dat haar pinpas wordt verwisseld voor een andere pas. De verdachte is ook in beeld bij een pintransactie met de gestolen pas. Deze zaak wordt vanavond ook in Opsporing Verzocht getoond.

Getuigenoproep dodelijk steekincident Weimarstraat | Den Haag

Donderdagavond 17 januari werd een 25-jarige man neergestoken in de Weimarstraat. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Vlak na het steekincident werd een 27-jarige man aangehouden als verdachte. De recherche wil contact met een getuige die hoogstwaarschijnlijk het incident gezien heeft. Er worden beelden van hem getoond waarop te zien is dat hij de Weimarstraat in fietst.

